Empoli, il post comico dopo la vittoria contro la Juve: “Grafico sparito, admin pure”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Lo storico traguardo della semifinale di Coppa Italia, con Juventus eliminata ai calci di rigore ai quarti del torneo, ha sorpreso un po' tutti in casa Empoli. Tra questi, il social media manager del club toscano, che ha festeggiato il successo dell'Allianz Stadium in modo ironico e particolare. "Vinto 5-3 ai rigori in casa della Juventus!!! Il grafico non sappiamo dove sia, admin neppure", si legge nel comico post del club per celebrare la vittoria, accanto a una foto del tutto improvvisata. Un "vinto 3-5" scritto in fretta e furia sull'immagine del terreno di gioco. Un momento iconico e che sarà ricordato. Di sicuro dai tifosi dell'Empoli, che ora aspettano con ansia la prima semifinale di Coppa Italia: di fronte, per agguantare l'atto finale del torneo, ci sarà il Bologna.

—[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.