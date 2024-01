Condividi

Napoli – Gennaro De Crescenzo fedele alla tradizione di famiglia ha presentato una nuova iniziativa editoriale e discografica.

Presso la sede dell’ Odg Campania,venerdì alle ore 11.00 alla presenza del presidente Mimmo Falco un incontro di promozione della sua attività canora.

La location di prestigio scelta per promuovere l’ultimo lavoro con una interpretazione acustica e armonica di Luna Rossa.

Gennaro ha accolto con il suo stile di sempre amici giornalisti e fans per far rivisitare il fascino dei luoghi storici di Napoli.

Una città che ha generato idee e canzoni antiche e storiche di prestigio che ancora oggi si cantano e ci fanno provare forti emozioni e brividi.

Il video è stato girato parte al Gambrinus, parte alla Domus Art di Faiello e parte nell’androne del palazzo di mio zio Vincenzo, l’autore, sito in via Benedetto Croce.

Gennaro De Crescenzo emozionato dichiara: Nella Domus art invece di portare gente in platea, sono state affisse tutte le foto degli interpreti dagli anni 50 ad oggi…bello vedere che l’ ultima foto in ordine di tempo è la mia, così come ha deciso a sorpresa la regista Debora Sacco.

Le voci iniziali del video sono di mia figlia Claudia e di mio padre Luigi in arte Gino Deck già primo cantante dei De Crescenzo anno 70.

L’opera e il video arrangiato armonicamente con intensità da Mikele Buonocore e Carmine Terracciano.

Un pezzo a cui tengo molto … e in cui credo Gennaro De Crescenzo: La canzone è stata scritta dal fratello di mio nonno Vincenzo De Crescenzo.