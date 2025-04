Emiliana Cantone e il suo “Manuale d’amore”

2 minuto di lettura

È arrivato “ Manuale d’amore “, il nuovo, profondamente personale e attesissimo album della cantante Emiliana Cantone . A distanza di sette anni dal suo ultimo progetto discografico, l’artista torna sulla scena con un lavoro che non è solo una raccolta di canzoni uscite in questi anni, ma un vero e proprio viaggio sonoro e testuale attraverso le pieghe più intime della vita e dei sentimenti con nuovi brani inediti.

“Manuale d’amore”, come suggerisce il titolo, si propone come una “guida ai sentimenti attraverso le mie canzoni”, spiega Emiliana Cantone. “È un commemorare esperienze belle e brutte che hanno formato la donna che sono oggi. Un disco che arriva dopo 7 anni e che racchiude un pezzo di vita in cui sono cambiate tante cose… la vita matrimoniale, la maternità, l’angoscia della pandemia, la fine di alcuni rapporti ma anche nuove amicizie da cui ho tratto molte delle storie che ho raccontato.”.

L’approccio alla selezione e scrittura dei brani è stato, come sempre, viscerale e autentico. “Ho scelto e scritto brani seguendo l’istinto e la sensibilità del primo ascolto. Sono canzoni che avrei amato anche dalla bocca degli altri” racconta l’artista. Sebbene solitamente non si lasci influenzare dalle logiche di mercato, per questo album Emiliana si è concessa una libertà creativa maggiore, divertendosi nell’esplorare sonorità diverse: “Questa volta mi sono divertita scegliendo diversi generi musicali, dal mondo latino agli anni 70. Dalle power delle chitarre forti all’eleganza dei violini del San Carlo. Mi sono divertita ed emozionata…”.

Il risultato è un disco eclettico ma coerente nella sua sincera narrazione emotiva. Un “Manuale d’amore” che si prefigge di offrire “conforto, divertimento ma anche coraggio di mettere se stessi al primo posto”. Un lavoro che l’artista definisce “family friendly”, pensato per toccare il cuore di tutti, un vero e proprio manuale da seguire attraverso le esperienze di una donna che, nonostante le delusioni, continua a vivere “una vita fatta di soli sentimenti”.

Tra le tracce che compongono l’album, spicca un brano di particolare significato: la quinta canzone (Si cchiù e l’ammore) che Emiliana Cantone dedica a sua figlia Beatrice, un momento di pura emozione e tenerezza che aggiunge un ulteriore strato di intimità al progetto, con un sound spensierato a ritmo di bachata.

Il lancio di “Manuale d’amore” non è solo il ritorno discografico di Emiliana Cantone, ma anche l’apertura verso una nuova stagione artistica. L’uscita dell’album, infatti, anticipa quello che sarà un intenso tour estivo, che porterà l’artista a incontrare il suo pubblico sui palchi, pronta a condividere le emozioni e le storie racchiuse in questo nuovo capitolo della sua carriera.

“Manuale d’amore” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e ordinabile sul suo sito ufficiale. Il progetto grafico del disco è di Danilo Pergamo. La regia dei video è a cura di Marco Cantone. Tutti i musicisti e gli arrangiamenti dei brani sono nei crediti del disco di cui si allega cover.

