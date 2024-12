“EMI-GRATI” – storie semplici di italiani all’estero: Lele Violini presenta la raccolta di storie alla Camera dei Deputati

1 minuto di lettura

Lele Violini è orgoglioso di presentare alla camera dei deputati, 29 gennaio 2025 alle 17:30, con la partecipazione di Massimo Lucidi giornalista internazionale e Presidente della Fondazione E-novation , il libro pubblicato il 12 dicembre 2024, è acquistabile solo sulla sezione Amazom libri. alla presentazione sarà presente anche uno dei protagonisti delle storie Gianpaolo Sinno, conosciuto come Gianpaolo Mykonos. ” LO SCUGNIZZO CE L’HA FATTA, Sono soddisfatto che la mia storia sia in questo libro, che sia un monito per quei giovani che come me sono partiti dalla strada e che poi potranno realizzare i loro sogni”

link Amazon per acquistare il libro:



A chi appartiene la terra? e chi appartiene alla terra?

In un mondo dove la terra è spesso motivo di conflitti e dispute, c’è chi vive con essa un legame diverso: una relazione non di possesso, ma di un mutuo scambio, rispetto reciproco e continua scoperta. E’ l’esperienza degli emigrati, uomini e donne che spinti dal lavoro o dal destino, attraversano confini senza mai spezzare il filo invisibile che li lega alle proprie radici.

Lele Violini è andato a intercettarne le voci. Sono voci flebili e lontane, che raramente impugnano un microfono. Ma che quando parlano, non dicono di chi sia la terra, ma al contrario che sono essi ad appartenere a quella terra. Lo fanno in modo non retorico, patriottico, ma parlano delle proprie radici. E quel legame rimane nel tempo e talvolta si rafforza persino quando per circostanze molto differenti, queste persone cambiano casa, regione, nazione e persino continente. Vanno per lavorare, per sfruttare opportunità irrinunciabili o magari per lasciarsi alle spalle qualcosa (non la terra tuttavia). E sono proprio queste le persone che, sorprendentemente si innamorano anche della nuova dimora, dai panorami, che siano sconfinati, cieli della pampa argentina p le onde dell’atlantico sulle coste portoghesi. gente che ama; ama la cucina del paese d’origine come impara ad amare sapori molto differenti nei paesi d’elezione.

