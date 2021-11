Emergenza sicurezza ad Angri, interrogazione di Cirielli (FdI): “Fondamentale tutelare residenti, Lamorgese intervenga”

Condividi

“Sempre più frequenti sono i fenomeni di delinquenza che si registrano sul territorio del comune di Angri, in provincia di Salerno. Non solo auto seriamente danneggiate e private dai ladri di molteplici parti (in particolare, le plance navigatore/radio/climatizzatore) ma anche una allarmante escalation di furti in appartamento che hanno interessato, negli ultimi giorni, soprattutto i palazzi del quartiere Alfano. Un fenomeno preoccupante, una vera e propria emergenza a cui far fronte immediatamente. I residenti sono esasperati ed è fondamentale tutelarli. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese – alla quale, nei prossimi giorni, presenterò un’interrogazione parlamentare – intervenga quanto prima. La sicurezza e la salvaguardia dei cittadini deve essere prioritaria”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “E’ innanzitutto urgente potenziare i presidi delle Forze dell’Ordine su tutto quel territorio. La costante sensazione di insicurezza, infatti, mina la tranquillità dei cittadini che, a fronte dei molti episodi di criminalità che si susseguono, perdono fiducia nelle istituzioni. Ed è proprio per questo motivo che la Lamorgese deve specificare velocemente quali misure il Governo ritiene di dover assumere per arginare il fenomeno delinquenziale ad Angri. Intanto Questore e Prefetto intervengano, ciascuno per le proprie competenze, come custodi della sicurezza urbana, e dicano quali strategie intendono mettere in campo al fine di evitare il ripetersi di questo tipo di eventi che mortificano non solo la Città di Angri ma l’intera provincia di Salerno”, conclude Cirielli.