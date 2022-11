Emergenza Ischia, Manfredi: “Ringraziamo il presidente del Consiglio Meloni”

Condividi

“Ringraziamo il presidente del Consiglio Giorgio Meloni per la vicinanza alla nostra comunità. Come Città Metropolitana ci siamo mossi sin da subito per mettere a disposizione mezzi e uomini nonostante le difficoltà di mobilità dovute alle condizioni meteo-marine. In città abbiamo lavorato per garantire la piena accessibilità dal porto di Napoli per le navi in partenza per Ischia con i mezzi di soccorso”. Così il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi nella riunione in Prefettura in collegamento col presidente del Consiglio Giorgia Meloni.