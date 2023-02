Emergenza giovani, Colella: “Più sport, impianti, eventi e forme sane di aggregazione per contrastare il fenomeno”

Condividi

“È sotto gli occhi di tutti l’emergenza giovanile e minorile. Fragilità, solitudini, inadeguatezza, frustrazioni e non solo. A Milano come a Napoli sono in aumento i reati dei minori (+17%). Il fenomeno della devianza giovanile continua a crescere drammaticamente. Indicativo, purtroppo, anche il rapporto Eurispes 2022: quasi 3 milioni di Neet. L’allarme lanciato dal sindaco Gaetano Manfredi fotografa la realtà. E bene ha fatto il primo cittadino a costituire il Tavolo di Lavoro per l’infanzia e l’adolescenza, per il quale auguro buon lavoro ai coordinatori Paolo Siani e Gemma Tuccillo”. Il Consigliere Delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella, è intervenuto così sul tema dell’emergenza minori e giovani emerso in tutta la sua gravità in seguito ai dati resi noti nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“Ritengo, inoltre – ha continuato Colella, che ricopre anche la carica di Consigliere al Comune di Napoli, nel corso dell’intervento tenuto questa mattina durante la seduta di Consiglio – che su questo fronte un ruolo centrale possano giocarlo lo sport e le forme sane di aggregazione giovanile. Gli esempi non mancano: Gianni Maddaloni a Scampia, le Fiamme Oro ai Cristallini e a Ponticelli, il rugby a Bagnoli con l’Amatori Napoli nell’ex Base Nato, l’impegno pastorale di don Tonino Palmese e don Aniello Manganiello. È, tuttavia, necessario fare rete, visti i dati allarmanti e il fenomeno in costante espansione”.

“Più Sport, più palestre, più impianti – ha evidenziato il Consigliere Delegato Metropolitano – più eventi: se non la soluzione al problema, un rimedio praticabile. Sarebbe opportuno riattivare i Giochi della Gioventù, consolidare l’azione della scuola, della Chiesa e dello sport come agenzie educative”.

“Così come occorre – ha concluso Colella – rafforzare la partecipazione delle giovani generazioni ai processi decisionali: il Forum dei Giovani, già attivo in Città Metropolitana e in Regione Campania e in fase di definizione al Comune di Napoli, può rappresentare un valido strumento in tal senso: una cornice in cui far convogliare idee, proposte, iniziative e suggerimenti. Napoli è una città giovane e deve diventare la capitale dei giovani: questo non deve essere uno slogan ma un programma per i prossimi anni”.