Emergenza Covid-19 – Balletto delle Nomine M5S. Asso piglia tutto

Condividi

Roma, 18 aprile- L’emergenza sanitaria non blocca il balletto delle nomine Governative sospese le competenze, prevale la bandiera. In piena emergenza sanitaria COVID-19, divisi, sospesi e confinanti ciascuno nelle proprie case, tra legittimità di DPCM che hanno fatto sobbalzare ed intervenire anche l’illustre Sabino Cassese, certificazioni vecchie e nuove per essere autorizzati negli spostamenti, il Governo si divide sulle nomine da rinnovare in quelle che sono le aziende che gestiscono il potere economico italiano. Lunedì 20 aprile saranno depositate le liste definitive con i nomi dei candidati per il rinnovo dei vertici delle grandi partecipate pubbliche ENI, Enel, Poste, Leonardo, Terna, Enav e Mps. I vertici uscenti sono stati tutti nominati nella stagione in cui Matteo Renzi era a Palazzo Chigi ed ai vertici del Pd. Per questo ogni riconferma risulta ascrivibile all’ex premier ed ex Pd, oggi Italia Viva o al Partito Democratico- ad oggi guidato da Nicola Zingaretti. Il Movimento 5 Stelle non ci sta, vuole cambiare e vuole marcare per tal via il proprio peso all’interno della coalizione di governo. L’accordo sui posti chiave parrebbe ormai chiuso, gli amministratori delegati di Eni, Enel, Poste e Leonardo verrebbero confermati, mentre alla guida di Terna, Enav e Mps avrebbero dei manager graditi al M5S. La discussione tra la delegazione “trattante” dei rappresentanti dei partiti è giunta all’intesa per procedere alla sostituzione dei presidenti di Eni, Enel e Leonardo, assecondando la nomina di amministratori da ricondurre al M5S, nulla a che vedere con competenze e capacità favorendo l’ormai consolidata “appartenenza” in luogo della “competenza”, cambiare tutto per non cambiare nulla soprattutto la logica che sottende le nomine, favorendo la bandiera. La via tracciata dai cd. Partiti di ancestrale costituzione di una parte della maggioranza escluso, come detto il M5S e l’opposizione compatta (FI, FdI, Lega) che denunciano con un nota la grave “forzatura” di procedere alle nomine in un periodo come quello che sta vivendo l’Italia, avendo chiesto espressamente il rinnovo automatico degli amministratori stante l’emergenza del Covid-19, adottando una logica ben più prudenziale e di efficienza della spesa pubblica, con la piena consapevolezza che vi siano ruoli tecnici che ex lege esauriscono i propri poteri e che quindi necessitano di nomina per la propria legittimità. Ore decisive per la definizione delle liste in base alle quali emergerà il peso politico delle varie forze in campo. Pronta a scommettere che sul tavoliere delle nomine, i nomi di genere femminile saranno quelli che ne pagheranno il prezzo più alto, in barba a tutte le battaglie paritarie. Il banchetto, non solo come tavola imbandita ma anche come trampolino di lancio, appare al M 5 S una prova che merita la forzatura dell’emergenza, distraendo il “popolo” con i dati sul contagio, occasione questa per non perdere di vista l’obbiettivo, che tradendo la mission per la quale il “popolo” ex sovrano gli aveva elargito tanto successo in termini di consenso, oggi attivo più che mai non solo nel sostituire ma incrementare i mille rivoli cd. di spreco di danaro pubblico. A rafforzare quello che parrebbe un pallido pensiero, arrivano 15 nuovi strumenti di consulenza e studio per uscire dall’emergenza suddivisi tra Task Force e comitati -come si legge sul Sole 24 Ore- per un totale di 450* esperti a supporto di 22 ministeri e di 44 Sottosegretari, a cui si aggiungono 200 mila dipendenti pubblici dislocati tra Ministeri, Agenzie, Enti Pubblici, Economici e Strumentali, un numero non definito di consulenti esterni negli uffici di diretta Collaborazione dei Ministeri. Anche all’occhio meno esperto ed ignaro dei giochi di palazzo risulta chiaro che quando i problemi non si vogliono risolvere si nominano organismi dalle dimensioni mastodontiche dove mettere d’accordo tutti diventa un’impresa faraonica (quando non vigeva ancora il distanziamento sociale e ci si riuniva e confrontava in presenza), in tempo di smart working sicuramente pratico ma i cui limiti ci sono e non vanno certo ignorati, è tanto più efficace quanto più a monte vi è un lavoro consolidato anche e soprattutto di gruppo, a meno che il lavoro richiesto non sottenda un mero passaggio di fogli informativi e quindi l’unico compito richiesto agli esperti, più che ben remunerato, è la sola presa d’atto e ratifica. Naturalmente a queste condizioni, a chi conviene uscire dall’emergenza?

La storia segna ed insegna, d’altronde il buon Tucidide ebbe a dire “ad uccidere gli ateniesi non fu la peste ma la paura della peste”.