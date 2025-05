Elodie, l’imbarazzo a ‘Che tempo che fa’: “Con Andrea Iannone stiamo benissimo, ma…”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Momento di imbarazzo a 'Che tempo fa'. Elodie, ospite ieri domenica 4 maggio di Fabio Fazio, si è lasciata andare a una confessione che ha spinto il conduttore a chiederle se fosse incinta. Elodie, che ha compiuto lo scorso 3 maggio 35 anni, ha detto a Fabio Fazio di considerarsi ormai "matura". E parlando del suo corpo di ballo, che la seguirà nel tour negli Stadi, ha detto: "Le ragazze sono bravissime, sono molto più giovani di me. Mi sento loro zia. Ho un'età di zia o da mamma. È un'età giusta…", ha detto la cantante incuriosendo il conduttore. "Devi dirci qualcosa?", le ha chiesto Fabio Fazio, alludendo a una possibile gravidanza. Immediata la replica di Elodie: "Io e Andrea (Iannone, ndr) stiamo benissimo però no no". "Non l'avrei detto… però no", ha aggiunto, provando a cambiare subito discorso. Fazio, spiazzato dal suo atteggiamento, le ha chiesto: "Stai bene Elodie?". Positiva la replica della cantante che ha solo vissuto un momento di forte imbarazzo. —[email protected] (Web Info)

