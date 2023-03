Elly Schlein, il potpourri del politicamente corretto

Condividi

La neo segreteria del PD ha tanto da raccontare o forse nulla. Di certo il suo programma non è affatto nuovo nel suo partito… Un potpourri del politicamente corretto.

“Elly Schlein assomma un mix di pregiudizi: è giovane cioè nuova, è ztl, di facoltosa famiglia, è donna e lesbica, è un po’ Greta Thunberg, è un po’ sardina, non è bella (altrimenti sarebbe accusata di propendere per la destra), è internazionale, svizzera di nascita, famiglia statunitense di origine ebraica aschenazita, bolognese d’adozione, non ha una storia comunista alle spalle. La sua sinistra si esprime in tre battaglie: 1) diritti civili di omotransessuali, coppie gay, pro aborto, ecc.; 2) difesa dei migranti e della filiera che li rappresenta; 3) antifascismo radicale e permanente. Un fenotipo perfetto”.

Marcello Veneziani, giornalista e scrittore

“Schlein segretaria del Pd. Incarna al meglio la nuova sinistra fucsia e radical-chic, nemica della classe media lavoratrice, nemica della classe operaia, nemica delle famiglie. La sua agenda è quella di Sanremo: gender fluid, filo UE NATO e guerra, trans-femminista e gretina, contro le auto e le prime case. Un ottimo ‘prodotto’ delle élites liberiste e mondialiste.”

Marco Rizzo, PC

La Schlein rappresenta tutto ciò che è effimero, inutile… Veicolo per ragazzini a cui basta dire “Ama chi vuoi” per renderli felici.

Liberista non so, ma sicuramente una che appena diventata segreteria PD chiede le dimissioni del ministro Piantedosi. Non so neanche il motivo per cui sia stata votata, forse per affondare definitivamente il PD. Ma siamo sicuri che con lei affonderà?

Alla fine della fiera vedremo cosa sa fare la Schlein. Inutile guardare i suoi titoli, lauree, master, cittadinanze, se poi ciò che propone è il nulla.