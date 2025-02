ElleErre da Sarno a Sanremo con “Vuless Capì”, fuori il 17 febbraio

2 minuto di lettura

ElleErre, uno dei talenti più promettenti della scena musicale italiana, torna con il nuovo singolo “Vuless Capì”, in uscita il 17 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per l’etichetta Hopeland. La traccia sarà presentata in anteprima a Casa Sanremo, il prestigioso spazio dedicato alla musica e alla cultura, tra il 13 e il 14 febbraio 2025, in concomitanza con la kermesse musicale del Festival.

“Vuless Capì” racconta una storia d’amore mai concretizzatasi, una relazione rimasta sospesa nel limbo delle possibilità. Attraverso il testo intimo e diretto, ElleErre dà voce alle emozioni contrastanti di chi cerca risposte e significati in ciò che non è mai stato. Attraverso un intreccio di sonorità moderne e melodie evocative, il brano cattura l’essenza di quei legami che restano a metà strada tra sogno e realtà.

La produzione firmata da Lord Bart impreziosisce il brano, creando un sound che bilancia delicatamente la vulnerabilità delle emozioni con l’energia pulsante di arrangiamenti ricercati. Con questo singolo, ElleErre continua a definire la sua identità artistica, mescolando lirismo e sperimentazione sonora.

Biografia

Luciano Maria Rizzo, in arte ElleErre, è un chitarrista e cantastorie originario campano. Si avvicina alla musica da autodidatta, sviluppando la sua passione e ampliando le sue competenze attraverso lo studio del canto lirico e della chitarra jazz, che gli permettono di esplorare e sperimentare nuove sonorità.

Autore di brani inediti, fonda il gruppo pop/rock “The Bridges”, dove coltiva il suo talento nella composizione e nell’esecuzione musicale. Il suo progetto solista si ispira alle melodie classiche della canzone italiana, arricchite con influenze rock e indie cantautoriale, per creare un sound autentico e originale.

La sua musica si basa su una missione artistica chiara, che ruota attorno a tre pilastri: Sincerità, Speranza e Romanticismo. Attraverso questi valori, Ellere invita il pubblico a vivere un viaggio musicale ricco di emozioni e di “Fantasia”.

Nel 2024 partecipa ai festival Je So’ Pazzo Music Festival e al Roma Music Festival, classificandosi come semifinalista in entrambi nella categoria inediti, dove si distingue per la qualità e l’unicità della sua proposta artistica.

Con il suo approccio che unisce tradizione e innovazione, ElleErre racconta storie che lasciano il segno, offrendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e coinvolgente.

