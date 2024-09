0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale per la seconda volta in pochi giorni. E' la stessa attrice e conduttrice 44enne, dal proprio profilo Instagram, a diffondere le news sulle proprie condizioni di salute. "E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti", scrive l'ex moglie di Flavio Briatore. "Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita, ora sono nuovamente qui", dice pubblicando la foto dal letto dell'ospedale. "Nulla di grave, non preoccupatevi ma devo un attimo pensare a me", dice rivolgendosi ai follower, invitati a mandare "tanta energia positiva". —[email protected] (Web Info)

