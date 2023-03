Elisabetta Dami, creatrice di “Geronimo Stilton”, in visita al comune di Caserta e all’Oasi di San Silvestro

Condividi

Una due giorni nella città di Caserta per Elisabetta Dami, la creatrice di “Geronimo Stilton”, una delle serie di libri per bambini più popolari di tutti i tempi che ha come protagonista il topo-giornalista Geronimo Stilton, e che vanta oltre 161 milioni di copie vendute in tutto il mondo e testi tradotti in 49 lingue. Il primo appuntamento è per domani, venerdì 24 marzo, alle ore 15 presso la Sala Giunta del Comune di Caserta, dove la scrittrice sarà ricevuta dal Sindaco Carlo Marino e incontrerà una delegazione del Consiglio Comunale dei ragazzi e alcuni alunni delle scuole primarie della città, oltre agli appassionati di “Geronimo Stilton” che intenderanno partecipare. L’evento, infatti, è aperto a tutta la cittadinanza.

Un secondo appuntamento è previsto sabato 25 marzo all’Oasi WWF Bosco di San Silvestro. A partire dalle ore 10 Elisabetta Dami leggerà ai bambini il suo ultimo libro “Così parlò il lupo blu”. L’evento sarà accessibile in Lingua dei Segni Italiana, a cura di “Abile Mente Onlus”.

La prenotazione è obbligatoria e l’ingresso è a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3291003808 oppure scrivere a [email protected]