Elisa D’Ospina, volto TIM anche dell’estate 2023, celebra con il suo team #laforzadelleconnessioni e festeggia il compleanno nel backstage

Condividi

Elisa D’Ospina, a poco più di un mese dalla nascita del primo figlio Niccolò, torna al lavoro e nel backstage della tappa romana del TIM Summer Hits festeggia, lunedì 19 giugno, il quarantesimo compleanno.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno tra Piazza del Popolo nella Capitale, Rimini e il TIM Music Awards dell’Arena di Verona, la modella curvy torna a celebrare #laforzadelleconnessioni intervistando i cantanti dietro le quinte parlando dell’importanza della comunicazione nell’era digitale.

“Riprendere a lavorare dopo la gravidanza è un toccasana e farlo con un brand che mi ha sempre dato fiducia come TIM è un grande onore. Un anno di grandi cambiamenti per me, compreso l’arrivo degli anta. Un anno di maturazione e di completamento con la nascita di mio figlio Niccolò, la mia più grande gioia. Festeggiare questi traguardi con TIM Summer Hits e la sua fantastica musica è un privilegio.”

Elisa D’Ospina, supportata dal team di lavoro composto da Andrea Alessandrini Gentili e Simone Zani, realizzerà i sogni di alcuni fortunati spettatori che, scelti dalla modella curvy, potranno accedere al backstage per un tour nel quale entreranno in contatto con cantanti e addetti ai lavori. Un’esperienza unica e irripetibile immortalata dalle telecamere e pubblicata sui canali social di TIM.

Un nuovo traguardo e una ripartenza per Elisa, confermata da TIM come volto ufficiale della kermesse musicale che, giunta alla seconda edizione, porta sul palco i protagonisti dell’estate.

Dopo le tre tappe romani (17, 18 e 19 giugno), TIM Summer Hits si sposterà a Rimini, nel piazzale Federico Fellini. Appuntamento nella città romagnola per il 6, 7 e 8 luglio.

TIM Summer Hits, un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv, andrà in onda su Rai 2, Rai Radio2 e Raiplay tutte le domeniche in prima serata a partire dal 25 giugno.