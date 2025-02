Elicottero si schianta nel Parmense: 3 morti. Tra le vittime uno dei titolari della Rovagnati

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Elicottero cade nel Parmense, tre i morti. Tra le tre vittime del velivolo, caduto nei pressi del Castello di Castelguelfo, nel comune di Noceto in provincia di Parma, ci sarebbe anche un appartenente alla famiglia Rovagnati, titolare dell'omonima azienda di salumi. I Rovagnati sono proprietari del Castello di Castelguelfo e di alcuni appezzamenti di terra nei dintorni della struttura. Da quanto apprende Adnkronos, Rovagnati era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo quasi tutti i mercoledì dell'anno, partendo in elicottero dalla sua abitazione situata nel milanese, atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma. Ancora da capire se l'incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o durante un altro spostamento. A bordo anche il pilota dell’elicottero e un terzo individuo non ancora identificato. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. —[email protected] (Web Info)

