Elezioni Usa, Kennedy jr si ritira: sosterrà Trump

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Robert Kennedy Jr. si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca, esprimendo il suo endorsement per Donald Trump nelle elezioni in programma negli Stati Uniti il 5 novembre. L'ex presidente, che sfiderà l'attuale vicepresidente Kamala Harris, ha già dichiarato che intende affidare a Kennedy un ruolo nella sua amministrazione. Secondo la Cnn, il candidato indipendente alla presidenza ed erede della dinastia democratica ha chiesto in un atto depositato in un tribunale della Pennsylvania di essere rimosso dalle schede elettorali nello Stato "come risultato dell'endorsement odierno" nei confronti dell'ex presidente Donald Trump. Kennedy Jr. ha annunciato che tecnicamente sospenderà la sua campagna e "non la concluderà". "Non sto mettendo fine alla mia campagna, la sospenderò semplicemente e non la concluderò. Il mio nome rimarrà sulla scheda elettorale nella maggior parte degli Stati", mentre sarà rimosso in 10 dei cosiddetti 'battleground States', ha dichiarato durante una conferenza stampa in Arizona.

"Nel mio cuore, non credo più di avere un percorso realistico di vittoria elettorale di fronte a questa censura implacabile e sistematica e al controllo dei media. Quindi non posso, in coscienza, chiedere al mio staff e ai miei volontari di continuare a lavorare fino a tardi a ai miei donatori di continuare a donare quando non posso onestamente dire loro che ho una vera strada per arrivare alla Casa Bianca", ha affermato, sottolineando come intenda dare il suo "sostegno al presidente Trump". —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.