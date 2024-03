1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Nelle elezioni in programma a novembre 2024 negli Stati Uniti ci sarà un candidato vecchio e mentalmente 'unfit'. Ma non è Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha scherzato su Donald Trump e sulla sua età durante una cena che si è tenuta ieri sera al Gridiron Club di Washington. Biden, che recentemente ha superato il check up ordinario, compirà 82 anni il 20 novembre. Trump, invece, spegnerà 78 candeline a giugno. "Un candidato è troppo vecchio e mentalmente inadatto per essere presidente. L'altro ragazzo sono io", ha affermato Biden prendendo la parola al gala annuale per i media e l'elite politica statunitense. Un evento a cui nel 2018 intervenne anche l'ex presidente repubblicano Trump. Il tema anagrafico è destinato ad avere un ruolo nella campagna elettorale che nelle prossime settimane entrerà nel vivo, con la prospettiva di una rivincita tra i due ultimi presidenti dopo il duello del 2020. Il quadro internazionale, ovviamente, pone anche la politica estera al centro del tavolo. Nelle sue dichiarazioni, Biden ha avvertito che "viviamo in un momento senza precedenti per la democrazia" in cui "la democrazia e la libertà sono davvero sotto attacco". Ha quindi citato la "marcia sull'Europa" del presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che Trump ha incoraggiato Putin a "fare quello che diavolo vuole". —internazionale/[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it