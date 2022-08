Elezioni, Troiano (IV) : Pd-Azione per agenda Draghi ma con sinistra, e’ farsa

Condividi

“Chiudete patto con Enrico Letta su rigassificatori e agenda Draghi, ma non chiudete a quella sinistra che non li vuole. In Ue siete liberal-riformisti con Renew, ma andate con galassia S&D che propone poli contrapposti. Quanto andrà avanti questa farsa, Carlo Calenda ed Emma Bonino?”. Così su Twitter l’On. Francesca Troiano in merito all’accordo tra Letta e Calenda.