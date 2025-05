Elezioni Romania, oltre metà scrutinio: Simion in testa con il 42,28% al primo turno

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il leader del partito sovranista Aur, George Simion, favorito nelle elezioni presidenziali in Romania, è in testa con il 42,28% dei voti a metà scrutinio. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale dopo aver scrutinato il 50,26% dei voti. Il candidato della coalizione di governo Crin Antonescu è invece al secondo posto con il 22,53% dei voti, secondo i dati della Commissione elettorale. Al terzo posto il sindaco di Bucarest Nicusor Dan con il 15,75%, dei voti mentre al quarto è l'ex primo ministro Victor Ponta con il 14,75% delle preferenze. Simion ha detto di essere pronto a nominare il filorusso Calin Georgescu primo ministro in caso di vittoria alle elezioni. Lo riferiscono i media locali. I due oggi si sono presentati insieme al seggio per esprimere il loro voto. "In Romania il popolo ha finalmente votato, liberamente, con testa e cuore. Con buona pace dei 'signori' di Bruxelles e dei loro sporchi trucchi. Bravo George Simion!", ha scritto su X il leader della Lega, Matteo Salvini. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.