Elezioni regionali, la candidatura di Francesca Allocca: “Il dovere di migliorare il territorio”

C’è anche Francesca Allocca tra le candidate al consiglio regionale della Campania alle elezioni che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre. 42 anni, cardiologo ambulatoriale presso l’Asl Napoli 2, Francesca Allocca è alla sua prima esperienza in una competizione elettorale, ma conosce la politica per averla vissuta accanto al papà Ferdinando, per molti anni sindaco di Somma Vesuviana.

Allocca si candida con Fratelli d’Italia, a sostegno di Stefano Caldoro.

“Ho sempre ritenuto che nella vita sia necessario compiere il proprio dovere, per il bene proprio ma soprattutto per il bene collettivo. Ed è per questo che sento il dovere di candidarmi: per dare il mio contributo al miglioramento del territorio, per favorire il cambiamento, per dare risposte concrete alle istanze dei cittadini”, spiega Allocca.

