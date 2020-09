Elezioni Regionali 2020, Piscitelli (FdI): Sanità trasparente con tempo di accesso rapidi e protezione assoluta per tutti i campani.

Condividi

Sulla sanità ho ascoltato – ha esordito il Consigliere Alfonso Piscitelli (Fratelli d’Italia) -le vostre idee e ho elaborato una proposta semplice ed il linea col programma di Fratelli d’Italia e del Centrodestra.

Tre punti – ha affermato Piscitelli – per una nuova sanità trasparente, in grado di garantire tempi d’accesso rapidi e protezione per tutti i campani.

Dunque – ha proposto Alfonso Piscitelli di Fratelli d’Italia –

riduzione dei tempi d’attesa attraverso una riorganizzazione puntuale della rete territoriale

assegnazione di risorse adeguate al 118 per garantire interventi tempestivi e sicurezza ai pazienti ma anche ai medici e agli operatori

aumento dei posti letto attraverso la realizzazione di quelli già assegnati (596 nella sola provincia di Caserta!)

Avanti con coraggio – ha concluso Alfonso Piscitelli – per cambiare la sanità in Campania!

