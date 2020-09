Elezioni Regionali 2020, Piscitelli (FdI): La tutela dell’ambiente è una priorità per Fratelli d’Italia e per il Centrodestra

Condividi

La tutela dell’ambiente, in Campania, deve – ha affermato il Consigliere Alfonso Piscitelli (Fratelli d’Italia) – necessariamente essere una priorità. Siamo stanchi di promesse mancate, di vedere accantonate tonnellate di ecoballe mentre la terra dei fuochi continua a bruciare.

Per Fratelli d’Italia e il Centrodestra – ha sottolineato Piscitelli – l’ambiente è il punto di partenza dal quale far rinascere la nostra terra. Nel programma sono previsti investimenti per la tutela dei litorali, delle acque, per la sicurezza idrogeologica e per fare in modo che la Campania Felix non venga mai più associata ai veleni della terra dei fuochi.

Io ho lavorato – ha continuato il Consigliere Piscitelli – grazie ai vostri suggerimenti, a quattro semplici punti in linea col programma del presidente Stefano Caldoro. Si tratta di:

bonifica del territorio, con un piano diffuso per la riqualificazione di acque e sottosuolo

messa in sicurezza del territorio e prevenzione delle criticità idrogeologiche attraverso un censimento dettagliato dei siti a rischio

recupero delle coste e balneabilità delle acque

valorizzazione e difesa del patrimonio floro faunistico, sviluppo delle aree interne e risorse naturali

Mi impegnerò – ha concluso il Consigliere Alfonso Piscitelli di Fratelli d’Italia – a portare avanti queste proposte perché il rispetto della terra che ci ospita è un valore imprescindibile per la nostra salute e per il futuro delle prossime generazioni di campani.

Avanti, con coraggio, per una Campania verde e sostenibile!

