Elezioni Regionali 2020, Piscitelli (FdI): “Il Policlinico venga consegnato rapidamente ai Casertani”

"Sono disponibile ad incontrare l'operativo Comitato per affrontare insieme questa battaglia di legalità e di diritto alla salute"

Il Policlinico Universitario di Caserta è un’opera importantissima per il nostro territorio – ha affermato il Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli (Fratelli d’Italia) – che avrebbe potuto svolgere un ruolo fondamentale anche durante l’emergenza Coronavirus.

Purtroppo, nonostante promesse e proclami, ad oggi – ha aggiunto Piscitelli – è ancora una grande opera incompiuta. L’approvazione della bozza di transazione con la società Condotte da parte del C.d.A. dell’Università “Luigi Vanvitelli”, ora al vaglio del Mi.S.E., accende una piccola speranza che i lavori possano riprendere ma non ci dà alcuna certezza.

Perciò – ha continuato Piscitelli – non dobbiamo abbassare la guardia. Cosi in tempi non sospetti ho chiesto con un’interrogazione al presidente De Luca (la trovate qui: https://bit.ly/2P0Qgpe) cosa intendesse fare affinché l’esecuzione dell’opera fosse portata a compimento, ma ho ricevuto solo un silenzio assordante e ingiustificato da parte di chi ha dimostrato di non avere minimamente a cuore le sorti della provincia di Caserta e che denota mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e di chi da anni si batte per l’apertura di questo presidio fondamentale per la nostra terra come gli amici del “Comitato per il policlinico di Caserta – Caserta vuole il policlinico”.

Per questo – ha concluso il Consigliere Piscitelli – chiedo ancora una volta a De Luca un urgente intervento verso tutti gli enti preposti per rimuovere gli ostacoli tecnici per l’ultimazione di questa opera. Per quanto mi riguarda sono disponibile, anche in relazione all’attività svolta in Consiglio Regionale e alla documentazione relativa al Policlinico che ho prodotto, a incontrare il Comitato, del quale ho già avuto modo di conoscere i fondatori, per dare il mio supporto e affrontare insieme questa battaglia con tutto l’impegno possibile.

