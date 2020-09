Elezioni Regionali 2020, Piscitelli (FdI): Da oggi ricomincia il mio impegno per i territori dando più voce ai cittadini e contribuendo a rendere forte il progetto politico di Fratelli d’Italia

Condividi

Ho preferito attendere l’ufficialità – ha affermato il rieletto Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli – prima di comunicarvi questo grande risultato ma adesso voglio solo ringraziarvi tutti per essermi stati vicini in questa particolare campagna elettorale.

La mia riconferma in Consiglio Regionale – ha proseguito Piscitelli – è la vittoria di tutti voi che avete avuto, insieme a me, il coraggio per cambiare.

Dispiace – ha aggiunto Alfonso Piscitelli – per il risultato della coalizione di centrodestra ma possiamo dire di aver avviato un percorso nuovo, di cambiamento, e questo ci fa guardare con fiducia al futuro.

Da oggi – ha sottolineato il riconfermato Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli di Fratelli d’Italia – ricomincia il mio impegno nel dare rappresentanza ai nostri territori. Mi rimetterò presto al lavoro per portare a termine le battaglie già iniziate e per far sentire ancora più forte la voce dei cittadini della provincia di Caserta.

Ringrazio ancora una volta Fratelli d’Italia che mi ha accolto e sostenuto: darò il mio contributo per continuare a costruire un partito forte, con un progetto serio e ambizioso.

Abbraccio – ha concluso Piscitelli – idealmente ognuno di voi con l’augurio di incontrarci quanto prima.

