Elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli ingegneri di Napoli 2021-2025

Condividi

“Scendiamo in campo candidandoci come consiglieri per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli ingegneri della provincia Napoli.

Siamo qui a chiedervi la fiducia e quella dei colleghi iscritti all’ordine.

Con l’entusiasmo di sempre e soprattutto forte delle esperienze pregresse di ognuno di noi, la nostra lista è unica e indipendente, con lo scopo di unire le nostre esperienze per dare forza alle nostre idee per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli ingegneri di Napoli.

Rappresentiamo l’alternativa alla lista del Presidente e alle altre liste per dare voce ai colleghi Ingegneri Indipendenti e autonomi non legati politicamente a nessuna corrente per il rinnovo e il cambiamento”.

loading...