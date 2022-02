Elezioni O.D.C.E.C. di Salerno: Matteo Cuomo, Candidato Presidente per la lista n.1 ‘Più Ordine’

Condividi

La lista n.1 ‘Più Ordine’ rilancia proposte concrete per risolvere gli attuali problemi e criticità che attanagliano l’intera categoria dei commercialisti attraverso onestà intellettuale, professionalità e irreprensibilità

Sono finalmente ufficiali le date di convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei commercialisti e degli esperti contabili e dei Collegi dei Revisori/Revisore unico territoriali che si terranno, in tutta Italia, i prossimi 21 e 22 febbraio la cui modalità di espressione del voto avverrà da remoto su piattaforma Skyvote, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Anche i professionisti di categoria della città di Salerno sono pronti, dopo diversi rinvii dovuti dall’emergenza sanitaria, per eleggere il nuovo Consiglio. A tal riguardo, infatti, la lista n.1 ‘Più Ordine‘, che vede come Candidato Presidente il dott. Matteo Cuomo, non ha mai smesso, nei periodi di stop e di proroga, di valorizzare la figura dei commercialisti e di rappresentare un’intera categoria di instancabili professionisti, riuscendo sempre a essere al servizio degli iscritti all’Ordine territoriale attraverso tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento della professione con competenza e continuo aggiornamento.

La lista n.1 ‘Più Ordine‘, infatti, rappresenta un vero e proprio progetto nato in stretta continuità con l’idea di professione, che ha orientato l’operato in questi anni attraverso l’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno, il cui fine è quello di garantire una politica ordinistica vicino alle esigenze degli iscritti lavorando a stretto contatto con la realtà, come sostiene il Candidato Candidato Presidente di ‘Più Ordine‘, Matteo Cuomo:

«Vogliamo sopperire alla mancanza di visione politica cui abbiamo assistito in questi anni e alla relativa assenza di volontà di crearla ed esercitarla. Infatti, noi della lista ‘Più Ordine’, vogliamo instaurare il c.d. ‘tempo della responsabilità’ attraverso un’azione strategica, capace di mantenere e rafforzare le relazioni, verso le massime autorità istituzionali senza mai perdere di vista le priorità operative. È indubbio che sia necessario un rilancio del nostro Ordine territoriale; per questo, nel nostro programma, abbiamo evidenziato proposte concrete per risolvere gli attuali problemi e criticità che attanagliano l’intera categoria da tanto, troppo, tempo. È di fondamentale importanza agire attraverso onestà intellettuale e votare con coscienza e non per amicizia o interessi propri. Adesso, la politica di categoria merita una rigenerazione e irreprensibilità nell’operato. Non possiamo più permetterci ritardi, incertezze e soprattutto ingiustizie».

Oltre alla candidatura alla presidenza di Matteo Cuomo, la lista si compone di professionisti propositivi, capaci di operare per il cambiamento e la crescita.

Candidati Consiglieri: Cristina Del Gaizo, Ciro Bello, Gerardo Bernardi, Maria Luisa Poppiti, Pompeo Cerra, Carlo Cosentino, Albina Leo, Arturo Denza, Mauro De Santis, Marina Pecoraro, Danilo Lettera, Luigina Fortunato, Fabiana Gattola, Giovanni Monetti, Roberto Palladino, Teresa Conte, Gerardo Giannella, Antonio Vuolo, Stefania Puleo.

Ed ancora, i candidati Revisori: Giovanni Caiazza, Francesco De Napoli, Vincenzo Fiocco, Luigi Maiorano e Daniele Orilia.