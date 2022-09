Elezioni, Nappi: Di Maio disperato, ora copia anche il “credo” della Lega

Condividi

“Di Maio è veramente disperato, a corto di idee e di proposte, non sa fare altro che attaccare Matteo Salvini e il centrodestra, e poi arriva a copiare il “credo” della Lega. Consapevole della sconfitta alle prossime elezioni, dimostra pure di essere nella più totale confusione e dice cose che sa non essere vere. Come quando era ministro del Lavoro e annunciò di aver salvato la Whirlpool di Napoli, sappiamo purtroppo come è andata a finire”. Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1.