Elezioni: Montalbano, ex Sindaco di Nocera, diventa azzurro. Tremila voti da Italia Viva a FI

Gaetano Montalbano entra nell’esecutivo regionale di Forza Italia. Già sindaco di Nocera Superiore (in provincia di Salerno) e consigliere provinciale Montalbano, medico, è anche componente della Nazionale italiana di tiro a volo. Alle ultime regionali 3400 voti con Italia Viva.

“Ci arricchiamo di una personalità forte e radicata che darà una spinta straordinaria a Forza Italia in Campania” dichiara Fulvio Martusciello, coordinatore regionale in Campania.

Gaetano Montalbano sarà vice coordinatore con delega per la medicina del territorio ed alle attività sportive.

“Esprimo la mia profonda gratitudine all’onorevole Martusciello per il prestigioso incarico che accetto con grande entusiasmo ed anche con la consapevolezza e la responsabilità che tale incarico comporta. Con umiltà, dedizione e passione cercherò di dare sempre il massimo impegno per essere vicino a tutti i cittadini della Campania in nome e per conto di Forza Italia e nel solco del riformismo liberale e centrista del presidente Berlusconi”.