Elezioni Liguria, Salvini fa il punto: Lega non candida Rixi

(Adnkronos) – Non dovrebbe essere quello di Edoardo Rixi, il nome in corsa per il centrodestra per il dopo Toti in Regione Liguria. Dopo che il nome del sottosegretario leghista al Mit, vicinissimo a Matteo Salvini, sembrava ormai in pole per la candidatura, a quanto si apprende da fonti parlamentari, è stato lo stesso leader della Lega a fare il punto, incontrando i parlamentari ieri sera in Senato. "Sarà il miglior candidato possibile dopo Rixi", è in sintesi quanto riferito da Salvini nel corso dell'incontro serale con deputati e senatori, riuniti a palazzo Carpegna. Lo stesso Edoardo Rixi, più volte nelle scorse settimane, si era pubblicamente chiamato fuori dalla corsa, spiegando di essere già impegnato al ministero. —[email protected] (Web Info)

