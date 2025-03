Elezioni in Groenlandia, vince il centrodestra: balzo in avanti dei nazionalisti

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'opposizione di centrodestra ha ottenuto una clamorosa vittoria alle elezioni legislative in Groenlandia, il territorio danese ambito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre il sostegno al partito nazionalista Naleraq, favorevole all'indipendenza a breve termine è notevolmente aumentato. Il partito democratico, che si descrive come "social liberale" e punta all'indipendenza lungo un percorso più graduale, ha mantenuto un vantaggio insormontabile durante le operazioni di spoglio dei voti, non ancora concluse, secondo quanto riporta l'emittente pubblica della Groenlandia KNR. Il partito nazionalista Naleraq, il più convinto tra i partiti indipendentisti, si avvia nel frattempo a un punteggio elettorale "sbalorditivo". "Rispettiamo il risultato delle elezioni", ha detto a KNR il primo ministro uscente Mute Egede, che guida il partito di sinistra verde Inuit Ataqatigiit (IA). E il leader del partito Siumut, partner di coalizione dell'IA, ha ammesso la sconfitta. Poiché nessuno dei partiti è destinato a vincere la maggioranza dei 31 seggi in parlamento, nei prossimi giorni si terranno i negoziati per formare una coalizione. Si prevede che il futuro governo delineerà una tempistica per il cammino verso l'indipendenza, sostenuta da un'ampia maggioranza dei 57mila abitanti della Groenlandia. —internazionale/[email protected] (Web Info)

