(Adnkronos) – Alleanza verdi sinistra candida alle prossime europee come capolista nella circoscrizione Centro Ignazio Marino, professore di chirurgia alla Thomas Jefferson University di Philadelphia ed ex sindaco di Roma. Lo ha annunciato Angelo Bonelli, Co-portavoce Europa Verde e deputato Avs, durante la conferenza stampa presso la Stampa estera a Roma. "Quando tornai negli Usa a fare il mio mestiere di chirurgo feci promettere ad una mia amica suora di spararmi nel polpaccio se mi fosse di nuovo venuto in mente di farlo", invece "mi candido con Avs cercando di spiegare una visione condivisa da gran parte del paese". "Ho sempre creduto nei diritti civili, nel no fermo alla guerra ed alle armi, nella salute pubblica e nella scuola pubblica; idee, visione e valori che dobbiamo illustrare e su cui dobbiamo cercare il consenso che io sono sicuro esiste". Così l'ex sindaco di Roma durante la conferenza stampa. "Verso il Pd non ho particolari sentimenti – dice rispondendo ai giornalisti – Non ho mai incontrato Elly Schlein, ma alle primarie mi sono incuriosito ed ho ascoltato una intervista e mi è sembrata donna articolata nell'esprimere il proprio pensiero. Però poi conta come traduci le espressioni in voto. Non contano le dichiarazioni sui giornali ma in Parlamento". I temi vanno affrontati non innalzando muri ma attraverso "idee condivise con tutto il continente europeo. La mia voce è una ma credo sia giusto fare questo passo per cercare di dare una mano alla nostra società e continente che deve riacquistare il ruolo che gli spetta". "Non mi sento né marziano né Montecristo – prosegue – Mi sento una persona che ha deciso di dedicare alcuni degli anni che ha davanti, e penso di averne molti (mia madre ne ha 102), a una sfida che è davvero importante ed epocale nel nostro continente". Perché Avs invece di una candidatura con Santoro? "Ho grande stima per Santoro. Sono rimasto particolarmente colpito dalla profondità del suo pensiero e dalla sua visione geopolitica. Ma ho scelto Avs – conclude – per la possibilità di far sentire meglio e più forte la voce pacifista e ambientalista". —[email protected] (Web Info)

