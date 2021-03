Elezioni Ente Idrico Campano (EIC): plebiscito per Supino sostenuto da Zannini

Condividi

Stanislao Supino, vicesindaco del comune di Vairano Patenora, è stato eletto componente del comitato esecutivo regionale dell’Eic. Subentra all’ex sindaco di Carinola, Russo, nel frattempo decaduto.

Una elezione senza avversari su cui hanno praticamente convenuto tutti i componenti del distretto di Caserta.

Una carica importante che consentirà al neoeletto componente dell’esecutivo regionale, sostenuto dal Presidente della VII Commissione Ambiente e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Zannini, di vigilare e contribuire a far sì che la provincia di Caserta abbia tutte le risposte in termini di finanziamenti da attingere dal recovery plan in materia idrica, di ciclo integrato e di depurazione delle acque.

