Elezioni comunali, presentata la lista dei moderati a Santa Maria C.V.

Il movimento di Zannini a sostegno del candidato sindaco Mirra.

Al via la campagna elettorale anche per la lista dei Moderati per Santa Maria Capua Vetere, il movimento politico che, a livello provinciale, fa capo al Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, Giovanni Zannini.

Nella mattinata di sabato, nella città del foro, sotto il coordinamento di Carlo Raucci, è stata depositata in Comune la compagine dei Moderati che sostengono la candidatura a sindaco dell’uscente Antonio Mirra, che potrà contare sull’appoggio dei 24 candidati zanniniani.

“Voglio fare un grosso in bocca al lupo ai candidati nella nostra lista dei Moderati per Santa Maria Capua Vetere e al candidato sindaco Antonio Mirra, che, sono sicuro, saprà condurre alla vittoria finale la coalizione, grazie anche al fondamentale sostegno che arriverà dalla nostra lista.

I Moderati saranno determinanti nelle città più grandi, dove si vota con il sistema proporzionale, per il consenso che sapranno raccogliere le donne e gli uomini, i professionisti e gli imprenditori, i giovani ed i rappresentanti della società civile che abbiamo deciso di candidare. Stesso discorso per i nostri candidati sindaco ed i nostri candidati consigliere che presentiamo nei comuni più piccoli, quali Piedimonte Matese, San Marcellino, Villa di Briano, Capodrise, Cervino, Sparanise e diversi altri ancora”, dichiara Zannini (De Luca Presidente).

