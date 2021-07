Elezioni comunali, il Pri: “A Napoli sì a Manfredi, ci rappresenta”

Condividi

“Il Pri a Napoli sosterrà senza remore e con convinzione il candidato sindaco Gaetano Manfredi: parliamo di un profilo di alto spessore, la persona giusta per risollevare le sorti della città”. A dichiararlo è Salvatore Piro, segretario regionale del Partito Repubblicano Italiano. Il Pri è, dunque, pronto a scendere in campo per Manfredi in vista delle imminenti elezioni comunali.

“Come abbiamo fatto per le regionali in Campania, porteremo nostri candidati all’interno dello schieramento di centrosinistra, nel quale ci riconosciamo in pieno. Cercheremo di essere presenti non solo a Napoli ma in tutte le grandi città chiamate al voto”, continua Piro.

