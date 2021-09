Elezioni amministrative, le misure per prevenire i rischi Covid19

In vista delle prossime elezioni amministrative, sono state diramate dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, le indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 fornite dal ministero della Salute – direzione generale della Prevenzione Sanitaria, con circolare del 2 settembre scorso.

Tali prescrizioni, in particolare, riguardano la raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena o in isolamento fiduciario, quella presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) e la formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare in questione.

Sono stati, pertanto, invitati i prefetti ad effettuare una continua sensibilizzazione verso tutte le componenti coinvolte nelle prossime consultazioni elettorali che si presentano di particolare complessità e delicatezza in considerazione della emergenza epidemiologica in corso.