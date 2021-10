Elezioni amministrative, la rete dei movimenti Free al ballottaggio a Melito e Volla

Condividi

Napoli, 06 Ottobre – La rete dei movimenti Free è arrivata ai ballottaggi nei Comuni di Melito e Volla in occasione delle elezioni amministrative del 03 e 04 Ottobre. Il movimento politico fondato dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione è approdato, in coalizione col centro sinistra in entrambi i Comuni, al secondo turno di votazioni. La lista FreeMelito, in appoggio alla candidata a sindaco Dominique Pellecchia, ha ottenuto il 4% mentre a Volla, è stato raggiunto dalla lista civica oltre l’8% con il candidato alla fascia tricolore Giuliano Di Costanzo.

Un risultato indubbiamente positivo per il primo vero banco di prova per il nuovo soggetto politico.

<<Ringrazio tutte le candidate ed i candidati – dichiara il primo cittadino bacolese Josi Della Ragione – che sono scesi in campo per rappresentare questi progetti. E chi rappresenterà il movimento Free in consiglio comunale. Grazie, di cuore. Così come ringrazio tutti i movimenti Free già costituiti in altri paesi. San Giorgio a Cremano, Casoria, Giugliano. E tanti altri se ne stanno via via costituendo. Così come ringrazio il coordinatore regionale Danilo Cascone, e tutti gli attivisti. Sono tante le persone che si avvicinano a questa esperienza popolare. E ciò mi entusiasma molto.>>

E infine il messaggio di sostegno ai candidati a sindaco impegnati ai ballottaggi: <<Pensare che quanto iniziato più di 12 anni fa, con Freebacoli, stia ispirando tanti gruppi a livello territoriale, a Bacoli e non solo, è un fatto che ci riempie di responsabilità. Sapere che Bacoli sia diventata un modello positivo, onora tutti noi. Adesso saremo ancora di più al fianco di Giuliano e Dominique. Per Volla, per Melito.>>

loading...