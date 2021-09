Elezioni amministrative città di Caserta, oggi venerdì 10 conferenza stampa di presentazione lista di Forza Italia con Rinzulli, Sarro e Zinzi

Condividi

La senatrice Licia Ronzulli sarà domani mattina, venerdì 10 settembre, a Caserta per presenziare alla conferenza stampa che il coordinamento provinciale ha indetto per le ore 10,30, presso l’Hotel Europa in via Roma, per la presentazione della lista di Forza Italia alle elezioni comunali del capoluogo di Terra di Lavoro, in programma per il 3 e 4 ottobre prossimi.

Il deputato Carlo Sarro accoglierà la sen. Ronzulli ed il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Gianpiero Zinzi, per presentare i candidati azzurri al consiglio comunale e per illustrare i punti programmatici che il partito intende portare avanti in questa campagna elettorale, e, all’indomani della vittoria, in seno alla prossima amministrazione comunale.

L’accesso all’Hotel sarà consentito solo ai candidati, alla stampa e agli addetti ai lavori, in modo da rispettare le vigenti normative emergenziali anti-Covid19.

