Elezioni amministrative, a Mondragone ben 8 liste con il Patto civico ispirato da Zannini

“Siamo già a lavoro per il programma, da mercoledì la discussione anche sul nuovo candidato sindaco”

Varato il Patto Civico 2022/2027 per l’amministrazione della città di Mondragone.

Nella serata di ieri, nel centro litoraneo, è avvenuto il battesimo della coalizione ispirata dal consigliere regionale Giovanni Zannini, formata da ben 8 componenti che daranno vita ad altrettante liste a sostegno del candidato sindaco che sarà individuato nelle prossime settimane.

Ecco i movimenti e le forze civiche che si sono unite ieri in una fortissima alleanza politica:

1) I Moderati per Mondragone

2) Unione Popolare

3) Pronti per Mondragone

4) Mondragone Città Futura

5) Intesa per Mondragone

6) Generazione Mondragonese

7) Lista per il rinnovamento Mondragone

8) Mondragone 4.0

“Patto Civico è uno schieramento che cresce e si consolida sempre di più con il passare delle settimane. Alle prossime elezioni amministrative scenderanno in campo ben 8 liste civiche. Un mix di continuità e novità, esperienza e giovani idee per garantire un’amministrazione efficiente e lungimirante della nostra città”, dichiara il presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Zannini (De Luca Presidente).

I referenti del patto civico si rivedranno già mercoledì prossimo per la stesura del programma e per avviare la discussione per l’individuazione del nuovo sindaco.