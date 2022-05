Elezioni Amministrative a Mondragone, anche il presidente della provincia Magliocca a sostegno di Francesco Lavanga, Candidato Sindaco di Patto Civico

Condividi

Tantissimi spunti, idee e proposte per la città. Così i candidati della lista “Pronti per Mondragone”, l’altra sera, si sono presentati ai numerosi concittadini presenti in sala.

Tanti i temi toccati negli interventi che si sono susseguiti: dall’agricoltura al turismo, passando per la tutela dell’ambiente e le importanti opere pubbliche messe in cantiere negli ultimi anni, opera che la prossima amministrazione sarà chiamata ad ultimare.

“Il tutto nella cornice della “Vertenza Domiziana” che dovrà vedere Mondragone protagonista di uno sviluppo dell’intero nostro litorale.

Ringraziamo il giornalista Pierluigi Benvenuti, il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, Mario Landolfi e il candidato a sindaco Francesco Lavanga.

Ringraziamo ancor di più i tantissimi mondragonesi che hanno partecipato alla manifestazione. Da loro un chiaro segnale del fatto che i cittadini hanno voglia di politica e bisogno di partecipare in modo attivo all’amministrazione della Città”, fanno sapere I promotori dell lista Pronti per Mondragone a sostegno di Lavanga nella mazi coalizione del Patto Civico.