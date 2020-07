Elezioni Amministrative 2021, Michele Santoro ufficializza la sua candidatura a sindaco a capo della lista Uniti per Baia e Latina

Annuncia la sua ricandidatura a sindaco Michele Santoro, già primo cittadino di Baia e Latina per diversi mandati.

Quando manca poco meno di un anno dalle elezioni amministrative della primavera 2021, l’attuale capogruppo di minoranza ha voluto comunicare ai cittadini della piccola comunità della media valle del Volturno, tramite un manifesto murale, la sua ferma decisione di riproporsi all’elettorato locale alla guida di una squadra già quasi pronta e definita con uomini e donne pronte a candidarsi nella lista Uniti per Baia e Latina.

Sindaco fino al maggio 2016, Santoro punta a tornare ad indossare la fascia tricolore all’esito delle urne per l’elezione del nuovo sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale che si terranno la prossima primavera anche a Baia e Latina.

“Sono lieto di confermare la mia presenza alle prossime elezioni comunali con una lista di candidati, ad oggi, quasi definita. Sempre al fianco della mia comunità”, si legge nello stampato fatto affiggere sui muri e lungo le strade cittadine da Santoro che, poi, aggiunge: “È necessario riprendere il percorso amministrativo di sviluppo e crescita di Baia e Latina avviato nel 2011 ed interrotto nel 2016, dopo gli ultimi 4 anni di totale immobilismo e abbandono del paese al suo destino. Esperienza, capacità di gestione e visione strategica del nostro territorio saranno gli elementi caratterizzanti della nuova lista di Uniti per Baia e Latina”.

