Elezioni a Scafati, Movimento 5 Stelle si dice pronto a governare la città con Michele Grimaldi Sindaco

La coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani: “Abbiamo aderito a questa coalizione perché crediamo che la Città abbia bisogno di esempi concreti di buona amministrazione”

“Il Movimento 5 Stelle insieme alla coalizione che sostiene Michele Grimaldi Sindaco è pronto a governare Scafati, siamo molto motivati, abbiamo una squadra competente alternativa alle destre. Siamo pronti con quelle forze progressiste che insieme a noi faranno tornare Scafati ai fasti che merita, una città ordinata, sicura e proiettata al futuro. Scafati è stata negli ultimi anni è stata protagonista suo malgrado di un vero e proprio imbarbarimento. Sommersa dai rifiuti, soggiogata dalla criminalità, con strade devastate e senza manutenzione. Il MoVimento 5 Stelle, a Scafati per queste amministrative, ha promosso un patto civico per superare una esperienza amministrativa cittadina che, a causa di una mancata alternanza, sta portando la città ad un declino etico, politico e culturale che rischia di farla “indietreggiare”. Lo afferma la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani, che ha delineato l’impegno del M5s per le prossime elezioni amministrative.

“In questa ottica il MoVimento 5 Stelle, insieme a tutte le altre forze politiche della coalizione guidata da Michele Grimaldi, si è impegnato seriamente per offrire a Scafati un’alternativa valida e credibile, ponendo al centro del dibattito il rilancio della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Per questo motivo sono grato a tutti coloro che si sono impegnati in questo progetto. Noi tutti abbiamo la volontà di voltare completamente pagina in netta discontinuità con il passato, sia attraverso gli uomini e sia con una visione alternativa di sviluppo urbano. Per questo motivo siamo del parere che la Città si meriti una Amministrazione focalizzata sulla valorizzazione delle risorse che caratterizzano il nostro territorio” -conclude Villani.