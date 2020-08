Elezioni a Pomigliano d’Arco, Romano: “Il nostro impegno per il sociale, dal Dopo di noi all’Alzheimer Cafè”

Condividi

“La mia esperienza da vicesindaco ha rafforzato ancora di più in me la convinzione che un governo cittadino serio e affidabile si giudica soprattutto dalla sua capacità di dare risposte alle fasce deboli. Penso agli anziani, alle persone con disabilità, ai minori e a molte altre categorie che necessitano di attenzione e cure. Per questo nel nostro programma abbiamo dedicato ampio spazio ai servizi sociali”. A dichiararlo è Elvira Romano, candidata a sindaco a Pomigliano d’Arco sostenuta dalle liste “Lello Russo per Pomigliano”, “Forza Pomigliano”, “Quartieri al Centro”, “Millesettecento99”, “Riformisti Pomigliano d’Arco”, “Idee e Movimento”.

Spiega Elvira Romano: “Con l’amministrazione Russo abbiamo approvato il progetto sul “Dopo di noi”, che supporta le persone con disabilità severa nel periodo successivo alla scomparsa dei genitori o familiari più prossimi. Sarà compito della prossima amministrazione monitorare e favorire lo sviluppo del progetto. Inoltre, provvederemo alla realizzazione di un Centro Anziani all’interno del quale realizzare un Alzheimer Café e, ancora, pensiamo all’istituzione dell’Università del “Tempo libero”, ossia una serie di corsi presso strutture comunali di diverse discipline, tenuti dalle persone anziane per i più giovani e viceversa, creando le basi di un forte scambio intergenerazionale. Queste ed altre iniziative qualificheranno il nostro impegno per il sociale: un settore al quale teniamo molto, che non abbiamo mai sottovalutato e che continueremo a tenere in grande considerazione”.

loading...