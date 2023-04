Elezioni a Ottaviano, l’annuncio di Biagio Simonetti: “Mi candido a sindaco”

Condividi

Biagio Simonetti sarà candidato a sindaco di Ottaviano alle elezioni del 14 e 15 maggio.

A sostenerlo, una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Direzione Futuro, lista 80044, lista Biagio Simonetti per Ottaviano, Uniti per Ottaviano e ApertaMente Ottaviano.

Professore associato di Statistica presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università del Sannio, Simonetti è stato più volte consigliere comunale, presidente del consiglio comunale a Ottaviano e assessore nella passata amministrazione.

“Mi candido a sindaco per mettermi al servizio della comunità e soprattutto delle nuove generazioni, per condividere speranze e prospettive con i tanti che in questi giorni mi hanno trasmesso la loro vicinanza e il loro entusiasmo, per guardare al futuro insieme”, dichiara il candidato sindaco