Elezioni 2022. Renzi: “E’ il momento della Politica con la P maiuscola”

“La giornata di oggi segna la Caporetto di Enrico Letta” ha detto Renzi ai suoi, invitandoli a “staccare twitter e andare al mare”. Nessun commento ufficiale sullo strappo di Calenda ma grande sorpresa per la strategia fallimentare di Letta. “Da un mese a questa parte il segretario del Pd sta sbagliando tutto quello che è possibile sbagliare. E la Meloni ringrazia”, spiegano fonti renziane. Quanto a Calenda non ci sono contatti ufficiali in corso ma rimane la disponibilità di Italia viva a un dialogo nel nome del Terzo Polo che Renzi definisce “opportunità straordinaria”.

“Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria” – conclude Renzi.