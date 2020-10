Elezioni 2020: il 4 e 5 ottobre ballottaggi in 54 comuni

Domenica 4 e lunedì 5 ottobre prossimi i cittadini di 54 comuni saranno chiamati alle urne per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative svolte il 20 e 21 settembre sorsi.

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 4 e dalle 7 alle 15 di lunedì 5 ottobre. Partecipano al voto di ballottaggio coloro che erano già elettori del comune in occasione del primo turno e che, quindi, avevano già compiuto a quella data i 18 anni di età.

Sono sette i capoluoghi di provincia in cui si voterà: Reggio Calabria (147.063 elettori al primo turno), Matera (50.730 elettori al primo turno), Lecco (38.451 elettori al primo turno), Crotone (50.247 elettori al primo turno), Chieti (44.112 elettori al primo turno), Andria (83.390 elettori al primo turno), Arezzo (77.804 elettori al primo turno). Un capoluogo di regione: Aosta (28.695 elettori al primo turno). Sul sito dei Servizi elettorali è, inoltre, pubblicato l’elenco dei candidati sindaco ammessi al ballottaggio.

Voto sempre nel rispetto delle regole anti covid-19 previste dal protocollo sanitario Interno-Salute del 7 agosto 2020.

Tra queste:

– evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:

– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

– non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio. Al momento dell’accesso, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la

scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Sarà possibile consultare su Eligendo tutti i dati su affluenza alle urne e votanti, fatto salvo quelli dei comuni interessati al ballottaggio appartenenti alle Regioni a statuto speciale che saranno diffusi sui relativi siti istituzionali.

Negli stessi giorni si voterà per il turno ordinario delle elezioni amministrative nei comuni della Regione Siciliana, con eventuale turno di ballottaggio il 18 e 19 ottobre 2020. Sul sito istituzionale della regione saranno pubblicati i dati sulla tornata elettorale.