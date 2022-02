Elezione del Consiglio Metropolitano di Napoli, undici le liste presentate

Condividi

È scaduto questa mattina, alle ore 12, il termine per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Metropolitano. Undici le liste presentate. Ora l’Ufficio Elettorale costituito presso la Città Metropolitana ne esaminerà la regolarità e, entro il prossimo sabato 26 febbraio, procederà all’ammissione o alla ricusazione delle liste e/o delle candidature. Le operazioni di voto si svolgeranno in un’unica giornata, domenica 13 marzo, dalle ore 8:00 alle 22:00.

Entro la scadenza prevista sono risultate presentate presso l’Ufficio Elettorale ubicato nella Sala “Paolo Borsellino” al primo piano della sede della Città Metropolitana di piazza Matteotti, le seguenti 11 liste, per un totale di 157 candidati:

1) Napoli al Centro

2) Lega con Salvini

3) Territori in Movimento

4) Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana

5) Napoli Metropolitana

6) Progresso e Legalità con Catello Maresca

7) Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

8) I Territori in Azione

9) Grande Napoli

10) Forza Italia

11) Comuni Protagonisti – Uniti per Lavoro Ambiente e Diritti

Le liste, così come presentate, saranno ora esaminate dall’Ufficio Elettorale costituito presso la Città Metropolitana. Entro sabato 26 febbraio il Responsabile dell’Ufficio procederà all’ammissione o alla ricusazione delle liste e/o delle candidature.

Domenica 27 febbraio scadrà il termine per il sorteggio del numero d’ordine delle liste, mentre entro il sabato successivo, il 5 marzo, le liste saranno pubblicate sul sito internet della Città Metropolitana.

ELEZIONI

Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico giorno, domenica 13 marzo, dalle ore 8:00 alle 22:00 presso la sede della Città Metropolitana in piazza Matteotti a Napoli. Il seggio elettorale sarà articolato in due sottosezioni.

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per una lista con una croce sul simbolo ed, eventualmente, una sola preferenza scrivendo il nome del/la candidato/a prescelto/a nella riga stampata sotto la denominazione della lista.

Le schede saranno di diverso colore, in base alla popolazione del Comune di appartenenza. Il voto è ponderato: il valore di ciascun voto varia a seconda della fascia di popolazione del Comune di appartenenza degli aventi diritto. Tale valore si basa sul numero degli aventi diritto per ciascuna fascia, pertanto potrà variare fino al giorno delle elezioni. Ad oggi, si va dai 6 punti di un votante di un Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti (Carbonara di Nola, Comiziano e Liveri) fino agli 811 punti di un votante del Comune di Napoli, che appartiene alla fascia di popolazione che va da 500.001 a un milione di abitanti.

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Le schede saranno scrutinate lunedì 14 marzo 2022, a partire dalle ore 8:00. La proclamazione degli eletti avverrà entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di scrutinio.