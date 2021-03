Eletto a Lignano Sabbiadoro il nuovo Mister Italia, si chiama Manuel Frigerio

Condividi

Nel weekend appena terminato, a Lignano Sabbiadoro (UD) è stato eletto il nuovo Mister Italia, il vincitore è Manuel Frigerio, 25enne di Milano, alto 1.92 che oltre a fare il modello e anche un agente immobiliare. Manuel ha capelli castani e occhi marrone, è del segno del leone, si definisce ambizioso, brillante ed estroverso. Lo sport che preferisce è il basket. I suoi idoli sportivi sono Michael Jordan e Kobe Bryant. Per quanto riguarda il cinema, gli attori che predilige sono Brad Pitt e Robert De Niro. Manuel è risultato vincitore di una stagione alquanto insolita e particolare in cui, per le misure imposte per evitare la diffusione del Covid, dallo scorso febbraio 2020 gli agenti regionali hanno potuto organizzare pochissime selezioni “live” trasformandosi in selezioni “online” per l’ottanta percento. L’organizzazione confidava di poter organizzare a Lignano Sabbiadoro anche quest’anno in versione “live” almeno la prefinale (80 concorrenti) e la finale (30 concorrenti) cosa che non è stata possibile per le norme che impediscono l’organizzazione di spettacoli dal vivo e assembramento di persone, dopo vari rinvii effettuati confidando in un abbassamento dei contagi e un conseguente allentamento delle restrizioni, alla fine ha optato per una finale in cui assegnare le fasce/titoli che una giuria online ha attribuito. Nei giorni di permanenza a Lignano gli undici premiati hanno vissuto al “Bella Vista Village” con il sistema della “bolla” solitamente usata ultimamente dai team sportivi. I ragazzi e lo staff infatti, dopo essere stati sottoposti sia all’arrivo che nei giorni antecedenti a vari tamponi rapidi per verificare la loro negatività al Covid-19, hanno vissuto nel residence in un piano a loro riservato consumando i pasti in un area distaccata.

Presente alla manifestazione la Presiedente di giuria Susanna Huckstep Miss Italia 1984, che ha fatto trait d’union tra i giurati tra i quali varie Miss Italia come Denny Mendez, Gloria Zanin, Eleonora Pedron. In platea assieme all’Assessore al Turismo Massimo Brini anche altre due Miss quali Antonella Perini, Sonia Malisani Miss Turismo Italia 2021. Davanti ad una platea vuota trasformatasi in studio televisivo, sono stati assegnati anche gli altri titoli della stagione quali: Mister Eleganza Andrea Gorin (Veternigo VE), Mister Fitness Jorge Alejandro Galante (S. Vito al Tag. PN), Mister Cinema 1° e 2° class. Nicolò Bizzocchi (Reggio Emilia) e Elio Ministeri (Agrigento), Mister Sorriso Patrik Lala (Montebelluna TV), Mister Teen Italia Alessandro Ben Chabene (Vittoria RG), Mister Boy Italia Matteo Lustrini (Prato), Mister #Millennial Davide Mattei (Roma), Mister Model Int. Valerio De Maria (Roma). La nuova fascia Mister UE è stata assegnata a Dario Squitiero di Limbiate (MB). La manifestazione, sostenuta da Promoturismo FVG e dal Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), si è tenuta presso la Terrazza a Mare che è il simbolo della nota località turistica friulana ed è stata presentata da Laura Zambelli. Mister Italia è l’unico concorso di bellezza maschile collegato ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International Mister Model e altri ancora. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Tra una settimana partono le selezioni online della nuova stagione 2021 che confidando in un miglioramento della situazione Covid ha già fissato la data della finale per settembre 2021.

