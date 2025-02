Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate: mistero su movente del compagno

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono state 24 le coltellate inferte sul corpo di Eleonora Guidi, 34 anni, uccisa dal suo compagno Lorenzo Innocenti, 37 anni, architetto, sabato scorso nella loro casa di Rufina, in provincia di Firenze, dove vivevano insieme al figlio di un anno e mezzo, ora affidato ai nonni. E' quanto è emerso dall'autopsia, effettuata oggi all'istituto di medicina legale del policlinico fiorentino di Careggi. La donna è stata colpita alla schiena, sul collo e sul petto. Dopo l'esame autoptico la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Il cadavere della 34enne, che lavorava in un'azienda della zona, è stato trovato sabato mattina nella sua casa di Rufina nel Fiorentino. Dopo l'omicidio il compagno si è buttato da una finestra del secondo piano dello stabile, riportando gravi lesioni. Ora è ricoverato all'ospedale Careggi. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati i sanitari del 118, intervenuti sul posto per soccorrere l'uomo, che si era buttato dalla finestra dell'appartamento in via Cesare Pavese, facendo un volo di circa sei metri. Sul caso indagano i carabinieri. —[email protected] (Web Info)

