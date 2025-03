Eleonora Giorgi, Renato Pozzetto: “Mi dispiace molto, era un’attrice bravissima”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Mi dispiace molto, anche se non ci sentivamo da tanti anni". Così all'Adnkronos Renato Pozzetto, commentando a caldo la morte di Eleonora Giorgi, morta oggi all'età di 71 anni. Pozzetto, che aveva lavorato con la Giorgi in film cult dei primi anni Ottanta, come 'Mia moglie è una strega' (1980) e 'Mani di fata' (1983), ha un ricordo vivido dell'attrice, che da tempo lottava contro un tumore al pancreas. "L'ho frequentata solo sul set -dice ancora l'attore milanese, oggi 84enne- Ma la ricordo come una collega molto brava, e puntuale nel suo lavoro". "Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato". Carlo Verdone è tra i primi colleghi a ricordare l'attrice. Lo fa con un messaggio pieno di affetto e di stima condiviso sui suoi canali social. "Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande,grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio". —[email protected] (Web Info)

