Eleonora Boretti, esperta SEO a Firenze: “La SEO oggi è strategia, visione e comprensione dell’utente

In un’epoca in cui la visibilità online è un elemento imprescindibile per ogni attività, la SEO non è più soltanto una disciplina tecnica. È diventata un campo strategico che richiede visione, capacità di analisi e aggiornamento costante. Lo sa bene Eleonora Boretti, consulente SEO e fondatrice di due hub di riferimento nel panorama digitale italiano: uno dedicato alla SEO e uno alla GEO (Generative Engine Optimization), la nuova frontiera della visibilità nei motori di ricerca AI-driven.

Eleonora lavora da anni al fianco di professionisti, aziende e agenzie di comunicazione per sviluppare strategie SEO personalizzate, efficaci e in grado di adattarsi a un contesto in costante cambiamento. Oggi è riconosciuta come esperta SEO Freelance con base a Firenze ma operante a livello nazionale, grazie a un approccio che coniuga precisione tecnica, pensiero strategico e una profonda comprensione del comportamento degli utenti online.

Dalla comunicazione alla SEO: un percorso evolutivo

Eleonora ha saputo trasformare la sua passione per i contenuti e l’analisi dei dati in una carriera professionale centrata sulla SEO. Ha iniziato nel 2018 come libera professionista, collaborando con piccole realtà e portando a risultati tangibili in termini di posizionamento e traffico organico. Dal 2020 lavora anche in collaborazione con agenzie digitali, occupandosi di progetti strutturati, audit tecnici, strategie on-site e ottimizzazione della visibilità a 360°.

“Mi sono resa conto presto che la SEO non poteva più essere separata dalla comprensione profonda del brand, dell’utente finale e del linguaggio dei motori. Oggi chi fa SEO deve saper parlare a Google, ma anche agli utenti. E deve saperlo fare in modo diverso rispetto al passato.”

La SEO è cambiata: serve una visione ampia

Nel suo lavoro quotidiano, Eleonora si occupa di tutte le fasi del processo SEO: dalla ricerca delle keyword all’ottimizzazione tecnica, dalla creazione di contenuti strategici alla costruzione dell’autorità online attraverso link building e collaborazioni editoriali. Il tutto partendo sempre da un’analisi personalizzata del sito, del settore e degli obiettivi di business.

Una delle sue competenze distintive è la capacità di tradurre dati complessi in strategie semplici ma efficaci. Questo approccio è particolarmente apprezzato dai clienti che vogliono risultati concreti, senza perdersi nel tecnicismo.

“Una buona strategia SEO non parte mai da un template. Ogni sito ha una sua storia, un suo pubblico, un suo potenziale. È mio compito farlo emergere.”

Eleonora è anche particolarmente attenta all’evoluzione degli strumenti di ricerca: lavora attivamente sull’ottimizzazione per AI Overview, ricerche vocali, ricerche locali e nuove forme di interrogazione conversazionale che cambiano il modo in cui i contenuti vengono selezionati e presentati agli utenti.

Un hub per la SEO, uno per la GEO

A testimonianza della sua competenza e voglia di condivisione, Eleonora ha creato due veri e propri hub tematici, disponibili sul suo sito ufficiale:

L’ hub SEO : uno spazio dedicato a strategie, guide, approfondimenti tecnici e casi studio. Un punto di riferimento per chi vuole capire come funziona oggi il posizionamento sui motori di ricerca.

L’hub GEO: un progetto pionieristico in Italia, dedicato alla Generative Engine Optimization, ovvero l’ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale (come ChatGPT, Perplexity, SGE di Google, ecc.).

“La GEO è una nuova disciplina, ma è già fondamentale. I motori generativi stanno diventando parte della customer journey. Bisogna capire come si alimentano, quali contenuti leggono, cosa presentano all’utente. È una sfida, ma anche una grande opportunità.”

Perché scegliere una consulente SEO oggi

Affidarsi a una consulente esperta SEO significa oggi più che mai investire in una strategia di crescita concreta e duratura. Non si tratta solo di apparire tra i primi risultati di Google, ma di essere trovati dalle persone giuste, nel momento giusto, con contenuti che rispondono alle loro esigenze e costruiscono fiducia nel tempo.

Eleonora Boretti lavora in sinergia con i team di sviluppo, copywriter, designer e stakeholder aziendali per garantire una presenza online coerente, performante e allineata agli obiettivi strategici del cliente.

Tra i suoi servizi principali:

SEO tecnica (audit, architettura, velocità, mobile UX)

Analisi keyword e intenti di ricerca

Ottimizzazione SEO on-site e contenuti strategici

Link building e digital PR

Formazione e affiancamento SEO per team interni

Consulenze avanzate su SEO internazionale e GEO

Un punto di riferimento per chi vuole fare le cose bene

La differenza di Eleonora, raccontano i suoi clienti, è nella sua capacità di ascoltare, spiegare con chiarezza e trovare soluzioni anche per realtà complesse. Non promette magie, ma risultati concreti. E lo fa con metodo, passione e una grande attenzione al contesto di ogni progetto.

“Non c’è una SEO standard. C’è una SEO giusta per ogni progetto, che nasce dall’analisi, dall’intuizione e dall’esperienza. Per me è un lavoro strategico, ma anche profondamente umano.”

